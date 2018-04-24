Новости версия для печати Конкурс рисунков и поделок Национального парка «Орловское полесье» - на финишной прямой Конкурс называется «Зубр - гордость Орловского полесья».



Лесные исполины, обитающие на территории национального парка, получают подарки. «Приветы» зубру летели из соседних Брянской и Калужской областей, и от ребят орловских школ.



Победителей жюри определит в мае. Победители и призёры конкурса получат дипломы и подарки.



Ну, а сами адресаты рисунков и поделок сейчас уже не приходят на подкормочные станции, в апреле в лесу – достаточно еды.



Напомним, по данным «зубриной переписи» 2018 года сегодня в угодьях Национального парка живут 383 особи этого краснокнижного вида. И это на 46 животных больше, чем в прошлом году.





Надежда Невматулина

24 апреля 2018 года







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