Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Кто несет «Вахту памяти» на орловской земле? В лагерь к поисковикам заглянула наша съемочная группа.



- Учебный пожар и реальная авария. Спецтехника и маршрутка не разъехались.



- Кадровые перестановки в региональной медицине.



- «Георгиевские ленточки» начали раздавать в Орле.



- Ген музыки. Внук Кабалевского поздравил школу имени своего деда с юбилеем.



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Вести-Орёл

23 апреля 2018 года







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