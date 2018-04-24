Новости версия для печати В Орле стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка» Она продлится до 9 мая.



Раздают георгиевские ленточки в рабочие дни с пяти до шести часов вечера во всех районах города Орла. В Заводском районе ленточки будут раздавать в сквере у памятника героям-комсомольцам, в Советском – в сквере Гуртьева, в Железнодорожном - в сквере Танкистов, в Северном – на площади у культурно-досугового центра «Металлург», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

24 апреля 2018 года







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