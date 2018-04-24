Новости версия для печати Ежегодно в конце апреля свой профессиональный праздник отмечают парламентарии У истоков создания Государственной Думы стоял орловец – Сергей Муромцев.



В 1906 году Сергей Муромцев возглавил первый демократический орган, был назначен председателем. Среди его заслуг и создание теории парламентаризма. Несколько лет назад в Орле около областной администрации установили памятник Сергею Андреевичу Муромцеву Накануне орловские депутаты возложили к нему цветы.





Анна Вайсергисер

24 апреля 2018 года







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