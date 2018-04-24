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На Орловщине весенняя «Вахта памяти» уже принесла результаты

Им не страшен холод и дождь. Добровольцы поискового движения «Взлет» в своем лагере соблюдают порядок и создают комфорт. Тут и обед по расписанию, и необычные спальные места. К примеру, из одного автомобиля соорудили теплую комнату класса «люкс» - со всеми удобствами.

Всероссийская «Вахта памяти» в Орле стартовала продуктивно. В Свердловском районе поисковым объединением «Взлет» было найдено санитарное захоронение. На данный момент там нашли 11 человек.

Как оказалось, «Вахту памяти» несут и любители. В деревне «Красная звезда» Орловской области местный житель организовал добровольческое движение со школьниками. В ходе экспедиций и нашли место сбитого советского истребителя.

Леонид Сиротков, организатор поискового отряда в деревне Красная Звезда Орловская область: «Нашли номер двигателя, списан он был 27.07.1943 года, видимо, в это время ребята и погибли. Самолет – «Ил».

Теперь останки самолета отреставрируют и поместят в музей деревни Красная Звезда.

Весенний этап «Вахты Памяти» продлится до 8 мая. Запланирован и летний этап - он пройдет в Орловской области с июля по август.