За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 24 ДТП

|
вторник
24.04.2018
15:21:51
|
|
За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 24 ДТПСреди них два ДТП, в результате которых один человек получил телесные повреждения, один человек погиб.
23 апреля в селе Знаменское в 19 часов водитель 1962 г.р., управляя автомобилем «Ауди 100», не справился с управлением и допустил съезд с дороги с наездом на дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, при транспортировке в Знаменскую ЦРБ скончался.
23 апреля в 19:30 водитель-женщина, управляя автомобилем «Киа Пиканто», следовала по ул. Раздольной, и при повороте налево на улицу Кузнецова произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ 31105», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получила телесные повреждения. Оказана медицинская помощь.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта