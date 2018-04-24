Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 24 ДТП Среди них два ДТП, в результате которых один человек получил телесные повреждения, один человек погиб.



23 апреля в селе Знаменское в 19 часов водитель 1962 г.р., управляя автомобилем «Ауди 100», не справился с управлением и допустил съезд с дороги с наездом на дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, при транспортировке в Знаменскую ЦРБ скончался.



23 апреля в 19:30 водитель-женщина, управляя автомобилем «Киа Пиканто», следовала по ул. Раздольной, и при повороте налево на улицу Кузнецова произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ 31105», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получила телесные повреждения. Оказана медицинская помощь.





Орловское Информбюро

24 апреля 2018 года







На главную страницу





