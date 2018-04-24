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Минувшим вечером в Заводском районе Орла произошел пожар

Возгорание возникло в одном из многоквартирных домов на улице 1-й Посадской. Горела квартира 90-летней пенсионерки.

О пожаре на третьем этаже в доме № 41 на пульт 112 почти одновременно сообщили и несколько соседей, и очевидцы из здания напротив.
Михаил Баев, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытию к месту вызова было обнаружено плотное задымление, как в подъезде, так и в квартире. Из квартиры был спасен один человек. С верхних этажей также были эвакуированы люди. Загорание было ликвидировано в тех размерах, которые приняло на момент прибытия первых пожарных подразделений».
Больше всего пожарные опасались за пожилую хозяйку квартиры, однако все обошлось. А вот одному из маленьких питомцев старушки понадобилась настоящая реанимация. Вернуть котенка к жизни пожарным удалось, вентилируя легкие зверька аппаратом сжатого воздуха. Другой маленький непоседа искал убежища под холодильником и застрял в его механизме, пожарным пришлось спасать и его.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Было обнаружено локальное возгорание мебели в помещении кухни на площади порядка двух квадратных метров. Благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений удалось избежать гибели пожилой женщины. Сама хозяйка пояснила, что без присмотра она оставила на столе зажженную свечу».





Иван Суверин
24 апреля 2018 года

 


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