Минувшим вечером в Заводском районе Орла произошел пожар

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Минувшим вечером в Заводском районе Орла произошел пожарВозгорание возникло в одном из многоквартирных домов на улице 1-й Посадской. Горела квартира 90-летней пенсионерки.
О пожаре на третьем этаже в доме № 41 на пульт 112 почти одновременно сообщили и несколько соседей, и очевидцы из здания напротив.
Больше всего пожарные опасались за пожилую хозяйку квартиры, однако все обошлось. А вот одному из маленьких питомцев старушки понадобилась настоящая реанимация. Вернуть котенка к жизни пожарным удалось, вентилируя легкие зверька аппаратом сжатого воздуха. Другой маленький непоседа искал убежища под холодильником и застрял в его механизме, пожарным пришлось спасать и его.
Михаил Баев, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытию к месту вызова было обнаружено плотное задымление, как в подъезде, так и в квартире. Из квартиры был спасен один человек. С верхних этажей также были эвакуированы люди. Загорание было ликвидировано в тех размерах, которые приняло на момент прибытия первых пожарных подразделений».
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Было обнаружено локальное возгорание мебели в помещении кухни на площади порядка двух квадратных метров. Благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений удалось избежать гибели пожилой женщины. Сама хозяйка пояснила, что без присмотра она оставила на столе зажженную свечу».