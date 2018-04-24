Новости версия для печати Сотрудники ГИБДД ограничили движение по очередной дороге На этот раз – между деревнями Ильино-Нагорное и Покровское.



При обследовании были выявлены дефекты и повреждения проезжей части в виде обрушения грунта в месте сброса воды на участке данной автодороги, проходящей по гидротехническому сооружению, используемому для передвижения транспортных средств и пешеходов.



Владельцу автомобильной дороги было выдано предписание отремонтировать её, либо закрыть. Движение на данном участке будет ограничено до момента устранения причин и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения.





Татьяна Напольских

24 апреля 2018 года







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