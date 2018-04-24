1 сентября в ОГУ будет открыта Школа микро- и наноэлектроники

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вторник
24.04.2018
15:21:45
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1 сентября в ОГУ будет открыта Школа микро- и наноэлектроникиЭтот проект, который реализует наш опорный вуз, направлен на создание детских юношеских специализированных научно-исследовательских школ. И он уникален не только для Орловской области, но и для всей России.
Аббревиатура звучит так: ЮСНИШ. И это - первая ступень непрерывного образования, которая позволяет детям еще со школьной скамьи войти в научную среду университета, подключиться к решению ключевых задач вуза.
В данный момент в ЮСНИШ существует 14 отдельных направлений: от гуманитарного до естественнонаучного. Самыми развитыми инициативами, опыт которых уже транслирован, являются Школы нанотехнологии и нанохимии. На их базе опорный университет создал лабораторию нанотехнологий в образовательном центре «Сириус».
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