Новости версия для печати 1 сентября в ОГУ будет открыта Школа микро- и наноэлектроники Этот проект, который реализует наш опорный вуз, направлен на создание детских юношеских специализированных научно-исследовательских школ. И он уникален не только для Орловской области, но и для всей России.



Аббревиатура звучит так: ЮСНИШ. И это - первая ступень непрерывного образования, которая позволяет детям еще со школьной скамьи войти в научную среду университета, подключиться к решению ключевых задач вуза. В данный момент в ЮСНИШ существует 14 отдельных направлений: от гуманитарного до естественнонаучного. Самыми развитыми инициативами, опыт которых уже транслирован, являются Школы нанотехнологии и нанохимии. На их базе опорный университет создал лабораторию нанотехнологий в образовательном центре «Сириус».





Татьяна Напольских

24 апреля 2018 года







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