Новости версия для печати Орловское отделение «Единой России» готовит предложения по улучшению жизни россиян Предложения будут включены в следующее послание президента.



Самые актуальные направления, такие как медицина, образование и экономика партийцы сегодня обсудили со специалистами данных сфер.



Обсуждения шли сразу на шести площадках. Модераторами выступили члены Облсовета, регионального правительства и властей города. Предварительный список конкретных предложений у орловских единороссов уже готов. Например, принятие программы «Земский учитель», по аналогии с «Земским доктором». Она предусматривает поддержку преподавателей, которые захотят работать на селе.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Мы хотим, чтобы наша молодёжь не уезжала за пределы нашего региона и могла трудоустроиться здесь. Чтобы они имели гарантии, что после учёбы найдут работу здесь. Это тоже одна из проблем». Для развития малого и среднего предпринимательства будет включено предложение о разработке новых кредитных портфелей для начинающих бизнесменов, с низкой процентной ставкой.



Отдельной площадкой была выделена работа общественных организаций. Работа с молодёжью одно из приоритетных направлений единороссов. А по итогам обсуждения была принята резолюция со всеми поступившими предложениями. Их орловцы и передадут президенту.





Антон Киселёв

24 апреля 2018 года







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