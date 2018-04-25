Новости версия для печати Евгения Шевчук стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» В Орловской области завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России». В нем приняли участие 20 педагогических работников из 14 муниципалитетов, 20 образовательных организаций города Орла и области.



Как сообщает информационный портал Орловской области, конкурсные испытания проходили в детском саду №85 города Орла. В числе конкурсных мероприятий были: «Мастер-класс», «Публичное выступление», «Педагогическое мероприятие с детьми» и круглый стол «Профессиональный разговор».



По итогам очного тура определились 4 лауреата: Алина Бирюкова - учитель-логопед детского сада № 13 компенсирующего вида» города Орла, Наталья Полячкова - воспитатель детского сада «Солнышко» Залегощенского района, Наталия Королева - учитель-логопед Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского района и Наталья Моисеева - воспитатель детского сада № 1 города Болхова.



Абсолютным победителем стала Евгения Шевчук - воспитатель детского сада № 91 города Орла.



В рамках регионального этапа конкурса она презентовала опыт работы по теме «Проектирование мультфильма как технология развития деятельностной сферы дошкольника». Под ее руководством в студии дети создают мультфильмы. Эти занятия помогают воспитанникам Евгении преодолевать трудности речевого развития и общения со сверстниками.



В ноябре 2018 года Евгения Шевчук представит Орловскую область на Всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года России», который пройдет в нашем регионе.





Орловское Информбюро

25 апреля 2018 года







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