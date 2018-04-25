Новости версия для печати Соцстрах: в июне орловские льготники смогут отдохнуть бесплатно в местных здравницах Кроме того, у них есть возможность отдохнуть и в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Северного Кавказа.



Региональное отделение Фонда получит на эти цели около 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Сейчас проводится работа по размещению государственных заказов на закупку путевок. На отдых планируют отправить более 500 человек. Очередь на отдых формируется по следующим критериям – дата постановки на учет и профиль заболевания. Тех, чья очередь подошла, получат уведомление из соцстраха.



Более подробную информацию о льготном отдыхе можно узнать на сайте Фонда.





Мария Семак

25 апреля 2018 года







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