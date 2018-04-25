Соцстрах: в июне орловские льготники смогут отдохнуть бесплатно в местных здравницах

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среда
25.04.2018
15:23:49
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Соцстрах: в июне орловские льготники смогут отдохнуть бесплатно в местных здравницахКроме того, у них есть возможность отдохнуть и в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Северного Кавказа.
Региональное отделение Фонда получит на эти цели около 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Сейчас проводится работа по размещению государственных заказов на закупку путевок. На отдых планируют отправить более 500 человек. Очередь на отдых формируется по следующим критериям – дата постановки на учет и профиль заболевания. Тех, чья очередь подошла, получат уведомление из соцстраха.
Более подробную информацию о льготном отдыхе можно узнать на сайте Фонда.
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