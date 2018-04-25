Новости версия для печати В Орле прошел V региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Соревнования проводились на базе Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в чемпионате приняли участие 29 команд из муниципальных образований и городских округов. Всего 62 участника. В состав каждой команды вошли два человека, один из которых – уверенный пользователь, а второй – начинающий. Участниками соревнований стали мужчины в возрасте 60 лет и старше и женщины – 55 лет и старше.



Чемпионат проводился по пяти номинациям: презентация, работа на портале Пенсионного фонда Российской Федерации, работа в поисковой системе «Яндекс», задание по Государственной информационной системе ГИС ЖКХ, работа с электронными сервисами Сбербанка России и Ростелекома.



В каждой из номинаций были определены победители и призеры, отдельно среди уверенных и среди начинающих пользователей. 30 победителей и призеров получили дипломы, медали и подарки от регионального отделения Союза пенсионеров России.



Среди начинающих пользователей первое место завоевал орловец Юрий Валерьевич Ильин, лучшей среди уверенных пользователей стала жительница Троснянского района Людмила Михайловна Мосина.



В общекомандном зачете победила команда Заводского района города Орла.



Победители в личном зачете будут представлять Орловскую область на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет в Пятигорске с 5 по 8 июня.





Орловское Информбюро

25 апреля 2018 года







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