Новости версия для печати Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно отправить телеграммы Можно также позвонить однополчанам из отделений Почты России.



Организаторами акции, которая традиционно приурочена к празднованию Дня Победы, являются Почта России и «Ростелеком». Единственное условие - ветераны должны иметь при себе удостоверение. Все подробности акции можно узнать по телефону 8-800-1000-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на официальном сайте компании «Ростелеком».





Анна Боева

25 апреля 2018 года







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