Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
25.04.2018
15:23:46
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

На брифинге в областной администрации обсудили сроки выполнения работ по благоустройству Орла

Дорожки, вымощенные плиткой, тяжелые каменные урны, многочисленные лавочки и, конечно, освещение. Все это должно появиться в общественных местах, что вошли в программу благоустройства. Так когда же горожане увидят первые изменения?

Сквер «Тургенева» и «Дворянское гнездо», Городской и Детский парк, Литературный квартал - в этом году облик этих общественных территорий изменится. Как сообщили на брифинге, первые результаты работ горожане увидят к концу августа, завершить обещают в октябре. С подрядчиками в прошлом году намаялись, поэтому в этом решили твердо - ужесточить требования.
Олег Минкин, первый зам. главы администрации г. Орла: «Предусмотрены более жесткие санкции касательно гарантийных обязательств, более жесткие санкции относительно исполнения контрактов. Мы повышаем требования к финансовой состоятельности и устойчивости организаций, которые будут выходить на эти подрядные вещи».
В Детском парке отреставрируют амфитеатр, вместо кинобудки появится парковка для маломобильных граждан - это первое. Второе - вместо каменного полуразрушенного фонтана будет так называемый «сухой», он же контактный или пешеходный. Все коммуникации будут находиться под землей, он - антивандальный. Зимой его не придется «консервировать». 
Елена Шаренкова руководитель рабочей группы по развитию общественных пространств города Орла в администрации Орловской области: «Мы получаем только идеальную контактную плоскость, где люди могут не только любоваться внешней составляющей фонтана, но и могут участвовать в процессе. Разрабатывается программа, где выставляются различные схемы, арки из воды, под которыми можно пройти, есть детская программа - дети могут играть с фонтанчиком».
Городской парк во время Великой Отечественной был практически стерт с лица земли, от построек остался лишь фундамент, уцелело 40% деревьев. При восстановлении пошли по пути наименьших затрат – минимум прямолинейных дорожек. Сейчас предлагают вернуться к серпантинной тропиночной сети, но это только предложения. Реально же в этом году отреставрируют «входную группу». К следующему году планируют разработать техзадание на более глобальные перемены. 
Виктор Ливцов доктор исторических наук, профессор: «Нужно убрать оттуда лишнее, меньше вмешиваться современностью в старинную часть парка, максимально восстановить дорожно-тропиночную сеть 19 века. Оставить то, что есть, но дополнить маленькими уютными тропинками в правой части парка, у входа».
Каждую неделю, по вторникам, ровно в полдень члены рабочей группы будут обсуждать нюансы благоустройства общественных территорий города Орла.
 





Анна Вайсергисер
25 апреля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта