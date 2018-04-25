Новости версия для печати На брифинге в областной администрации обсудили сроки выполнения работ по благоустройству Орла Дорожки, вымощенные плиткой, тяжелые каменные урны, многочисленные лавочки и, конечно, освещение. Все это должно появиться в общественных местах, что вошли в программу благоустройства. Так когда же горожане увидят первые изменения?



Сквер «Тургенева» и «Дворянское гнездо», Городской и Детский парк, Литературный квартал - в этом году облик этих общественных территорий изменится. Как сообщили на брифинге, первые результаты работ горожане увидят к концу августа, завершить обещают в октябре. С подрядчиками в прошлом году намаялись, поэтому в этом решили твердо - ужесточить требования. Олег Минкин, первый зам. главы администрации г. Орла: «Предусмотрены более жесткие санкции касательно гарантийных обязательств, более жесткие санкции относительно исполнения контрактов. Мы повышаем требования к финансовой состоятельности и устойчивости организаций, которые будут выходить на эти подрядные вещи». В Детском парке отреставрируют амфитеатр, вместо кинобудки появится парковка для маломобильных граждан - это первое. Второе - вместо каменного полуразрушенного фонтана будет так называемый «сухой», он же контактный или пешеходный. Все коммуникации будут находиться под землей, он - антивандальный. Зимой его не придется «консервировать». Елена Шаренкова руководитель рабочей группы по развитию общественных пространств города Орла в администрации Орловской области: «Мы получаем только идеальную контактную плоскость, где люди могут не только любоваться внешней составляющей фонтана, но и могут участвовать в процессе. Разрабатывается программа, где выставляются различные схемы, арки из воды, под которыми можно пройти, есть детская программа - дети могут играть с фонтанчиком». Городской парк во время Великой Отечественной был практически стерт с лица земли, от построек остался лишь фундамент, уцелело 40% деревьев. При восстановлении пошли по пути наименьших затрат – минимум прямолинейных дорожек. Сейчас предлагают вернуться к серпантинной тропиночной сети, но это только предложения. Реально же в этом году отреставрируют «входную группу». К следующему году планируют разработать техзадание на более глобальные перемены. Виктор Ливцов доктор исторических наук, профессор: «Нужно убрать оттуда лишнее, меньше вмешиваться современностью в старинную часть парка, максимально восстановить дорожно-тропиночную сеть 19 века. Оставить то, что есть, но дополнить маленькими уютными тропинками в правой части парка, у входа». Каждую неделю, по вторникам, ровно в полдень члены рабочей группы будут обсуждать нюансы благоустройства общественных территорий города Орла.









Анна Вайсергисер

25 апреля 2018 года







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