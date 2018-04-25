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В Орле прошла ежегодная экологическая акция «Могила героя»

За один день убрали четыре мемориала в разных частях города. Традиционным местом встречи стала воинская аллея на Троицком кладбище. Там покоятся генералы и рядовые солдаты, партизаны-комсомольцы, зверски замученные фашистами, и герои России, пережившие «роковые сороковые». Зачем каждый год к этим памятникам приходит молодежь? Ответ прост. История должна быть чистой – в прямом и переносном смысле.

Генерал Леонтий Гуртьев погиб, освобождая Орел. Старший лейтенант Михаил Антонов – в августе 1943 года ему было всего двадцать. Георгий Родин – участник Гражданской войны и Великой Отечественной. Воинский некрополь на Троицком кладбище стал последним пристанищем для сотен героев 20-го века. В 21-м столетии в руках бойцов экологического отряда – мётлы и грабли. Как правило, дорожки и погребальные холмы на Троицком мемориале не засыпаны опавшей листвой. За этим следят волонтёры. Но уборка в преддверии 9 мая – дело почетное вдвойне.
Екатерина Пузанова, начальник отдела молодёжной политики администрации г. Орла: «Мы должны помнить, должны знать о том, кто защищал родину, о том, кто герой этого времени, для того, чтобы в дальнейшем рассказывать об этом своим детям». 
Не для галочки, а по совести – прийти и навести порядок на могилах героев – долг каждого, считает курсант юридического института.
Александр Трубников, участник акции «Могила героя»: «Я таким образом выражаю благодарность своим прадедам, дедушкам – всем, кто участвовал в этой войне, и не только красноармейцам, которые были на передовой, но и тем, кто был в тылу».
Первая акция «Могила героя» прошла в Орле 5 лет назад. В 2018-м в каждом районе города – свой молодежный экологический десант: красят, пилят, убирают листву. Они «за» чистые отношения с историей и памятью.
 





Надежда Невматулина
25 апреля 2018 года

 


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