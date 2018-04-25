Новости версия для печати В Орле продолжает работу самый ожидаемый «Тренер» Эта картина стала режиссерским дебютом популярного актера Данилы Козловского и уже попала в рейтинг самых кассовых кинолент России. В орловских кинотеатрах на прошлых выходных были проданы все билеты на дневные и вечерние сеансы.



Фильм рассказывает об игроке «Спартака» и национальной сборной Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забивает пенальти. Он завершает футбольную карьеру. Но спустя два года получает приглашение возглавить провинциальную команду «Метеор», с которой Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. История тренера длится более двух часов. Но они для зрителя пролетают на одном дыхании. «Тренер» был отснят в рекордно короткие сроки. Всего за два месяца. В фильме использовались шесть стадионов. В массовке, в ролях болельщиков снимались более 400 человек. Главного героя Данилы Козловского критики сравнивают с Гусом Хиддинком, который привел в 2004 году нашу сборную к полуфиналу на чемпионате Европы.



В орловских кинотеатрах на прошлых выходных были проданы все билеты на дневные и вечерние сеансы - с учетом того, как в нашей стране любят футбол. Ведь выход картины приурочен к Чемпионату Мира, который пройдет в России. И уже сейчас вокруг «Тренера» царит небывалый ажиотаж. Фильм «Тренер» уже идет в широком прокате. И за первые выходные собрал около 320 млн. рублей – это третий результат для российского кино в 2018 году. На первом месте в этом рейтинге находится «Лед», заработавший за аналогичный период 465 млн. рублей.









Всеволод Трифонов

25 апреля 2018 года







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