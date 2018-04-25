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Сегодня в Орле проходит акция «Узнай о своих долгах»

Стоит напомнить, что за внушительные суммы от 30 тысяч рублей выезд за границу уже будет закрыт.

Акция «Узнай о своих долгах» уже прошла на орловском вокзале. А вечером она продолжится на первом этаже комплекса на Кромском шоссе. Начало в 17 часов.