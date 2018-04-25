Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



24 апреля в 08:20 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по ул.60 лет Октября и при повороте налево, на ул. 8-е Марта, не уступил дорогу автомобилю «Джили Эмгранд», который двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо. В результате ДТП водитель автомобиля «Джили» получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

25 апреля 2018 года







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