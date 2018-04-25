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среда
25.04.2018
15:24:17
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Андрей Клычков станет гостем программы «Контакт»Телезрители смогут задать вопросы в прямом эфире.
В ближайший четверг гостем программы «Контакт» станет временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков.
Орловцы смогут задать вопросы, связанные с развитием нашей области, узнать о способах решения самых острых проблем и о планах на будущее.
Программа «Контакт» выйдет в эфир завтра, 26 апреля, в 21 час на телеканале «Россия-24».
Телефон прямого эфира: 40-16-15.
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