Видео версия для печати Более сотни раз за одни сутки выезжают орловские пожарные на тушение горящей травы и мусора Подобные возгорания несут большую угрозу – от них выгорают поля, горят дачи и жилые дома, начинаются лесные пожары. Чтобы не допустить этого, сотрудники МЧС проводят постоянные рейды. В одном из рейдов побывал наш корреспондент.



Даже по пути к месту стихийных палов инспекторам приходится предотвращать потенциальные пожары – садоводы занялись активной деятельностью и жгут мусор.



А целью одного из рейдов были дачи на озере Светлая Жизнь. Пожарная техника с трудом пробирается по узким дачным проездам. Там, куда пытались пробиться пожарные, пламя уже бушевало, а дым разносился на километры. Совокупная площадь пала никак не меньше гектара. В зоне пожара уже оказались дачные участки и хозпостройки. К борьбе с последствиями поджогов подключились и наиболее сознательные дачники – они постарались обкопать очаг возгорания, чтобы огонь не распространился.



Хуже всего, говорят огнеборцы, что многочисленные палы сухой травы как ничто другое распыляют силы местного пожарного гарнизона.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Мы слышим по радиоволне, что все пожарные подразделения работают в режиме нон-стоп. Люди не понимают, как проблема может возникнуть в случае возникновения серьезного пожара где-то в жилом строении, в здании на территории города. В настоящее время практически все пожарные подразделения, за исключением небольшого резерва, находятся на ликвидации загораний сухой травяной растительности». Во время рейда очередной дымный столб был замечен у бывшего завода Химмаш. Но, как обнаружили инспекторы, там горела не трава. Утилизированный автомобиль полыхал рядом с десятками баллонов, в которых - кислород и пропан. Местных работников, как оказалось, угроза взрыва нисколько не пугает. Однако пожарные настроены серьезно. К месту правонарушения вызывают руководителя точки сбора втормета. Владельцу предприятия меры пожарной безопасности, похоже, невдомек.



Проблемным участком из года в год остается пустующий орловский аэропорт. Выгоревшие поляны здесь тянутся на сотни метров.

Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Территория аэропорта «Южный» вызывает особую тревогу у сотрудников Госпожнадзора. На данной территории имеется усохшая растительность, которая долгое время не окашивалась». Пожарную угрозу в аэропорту усиливают и многочисленные заброшенные постройки. Именно сюда в поисках острых ощущений нередко приходят подростки.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Здесь часто собираются подростки. И вообще – с этой проблемной точкой на территории города нужно что-то решать. В одном из строений было на моей памяти три пожара. Строения заброшенные». Пожарные напоминают муниципальным чиновникам: в случае тяжких последствий обрушения или пожара правоохранительные органы без труда установят должностных лиц, чье бездействие привело к ЧП. Так стоит ли дожидаться непоправимого?









Иван Суверин

25 апреля 2018 года







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