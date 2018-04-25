Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Госпожнадзор вышел в очередной рейд, чтобы объяснить людям, как от искры сгорают дома и леса. - Клещевой сезон открыт. Два жителя области уже обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. - В учебном режиме. Все претензии Рособрнадзора в ОГУ уже устранены. - Дотянуться до звезд. Сегодня на Университетской площади в Орле будет установлен большой телескоп.

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Вести-Орёл

25 апреля 2018 года







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