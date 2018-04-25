Новости версия для печати Орелстат: на начало этого месяца общий долг по зарплате в Орловской области составил чуть менее 39, 5 миллионов Практически вся сумма сложилась в обрабатывающих производствах. Еще 19 тысяч – в транспортной сфере. В общей сложности зарплату не получили 532 человека.





Татьяна Напольских

25 апреля 2018 года







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