Новости версия для печати Долг за газ для Вечных огней будет погашен в ближайшее время В Орле долг составляет 150 тысяч рублей.



Вопрос погашения образовавшейся задолженности перед «Газпром межрегионгаз» за газ для Вечных огней обсуждали накануне в администрации города. Александр Муромский поручил начальнику управления городского хозяйства и транспорта Николаю Ванифатову, погасить задолженность и исчерпать инцидент в кратчайшие сроки, сообщает сайт горадминистрации.





Орловское Информбюро

25 апреля 2018 года







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