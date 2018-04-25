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Ольга Пилипенко: все претензии Рособрнадзора в ОГУ уже устранены

С 24 по 27 марта специалисты Рособрнадзора провели контроль образовательной деятельности, исследовали нормативно правовые документы. В результате 10 апреля был издан приказ о приостановке действия свидетельства аккредитации ОГУ по 15-ти направлениям из 300, которые реализуются в университете.

Однако на учебном процессе сейчас это не отразилось.
 
На вопрос о проблемах, которые возникли с аккредитацией у Орловского Государственного университета, сегодня программе «Вести-Орел» ответила его ректор Ольга Пилипенко. 
Ольга Пилипенко, ректор Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева: «Все и учатся в обыкновенном режиме, и никаким образом приостановка свидетельства об аккредитации не повлияла ни на перевод студентов, ни на процесс обучения, ни на графики обучения, ни на сессии, ни на выпуск наших студентов. Это стандартная процедура, которая проходит по всей стране».
По словам ректора, замечания - несущественные, они касались, к примеру, отсутствия в договорах на обучение номера телефона обучающегося или навигации по сайту. Все недочеты уже устранены. К началу мая аккредитация будет продлена.
 



Анна Вайсергисер
25 апреля 2018 года

 


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