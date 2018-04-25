Новости версия для печати Орловцев приглашают взглянуть на Луну и Венеру Сегодня в городе пройдет «Вечер тротуарной астрономии».



Стать «звездочетом» может любой желающий, для этого достаточно прийти в 20:30 на Университетскую площадь. «Просмотр» организует астрономическая обсерватория и кафедра экспериментальной и теоретической физики Орловского государственного университета.



Подробности можно узнать в группе «Вечера тротуарной астрономии в Орле» в соцсетях.





Мария Семак

25 апреля 2018 года







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