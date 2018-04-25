Новости версия для печати Половодье прошло, мусор остался Все низководные мосты Орловщины освободились от воды, а реки возвращаются в свои берега, сообщили в региональном МЧС. Вот только после весеннего паводка некоторые водоемы превратились в настоящие «плавучие мусорки».



По словам местных жителей, плотина на реке Цон последний раз чистилась в 2011 году, и то делалось это после жалоб. Не говоря уже о мусоре, которого с каждым сезоном становится больше.



Местные жители опасаются не только за экологию, но и за детей. Несмотря на предупреждение «купаться запрещено», в летний сезон тут собираются люди со всей Знаменки. В воду заходят, даже зная, что они в прямом смысле ходят по битому стеклу.

Денис Шумаков, начальник отдела экологического надзора «Орелоблэконадзор»: «В настоящий момент, в период проведения экологического двухмесячника, главам муниципальных образованиях Орловской области рекомендовано обратить должное внимание на необходимость приведения в надлежащее состояние береговых полос водных объектов после восстановления уровня воды, в первую очередь в местах массовых скопления людей, то есть в местах отдыха и в населенных пунктах». У каждой плотины должен быть свой хозяин, в этом случае всю ответственность на себя взяла администрация Знаменки. Жителям остается только наблюдать за выполнением обещанной работы. И если ситуация с мусором не изменится, то необходимо сразу же обращаться в экологический надзор.





Всеволод Трифонов

25 апреля 2018 года







На главную страницу





