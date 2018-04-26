Новости версия для печати В Орле обсуждают реализацию федерального государственного образовательного стандарта общего образования Обсуждение проходит в рамках V региональной научно-практической конференции.



В работе конференции принимают участие более 300 человек из 21 муниципального образования. В их числе: педагогические работники, руководители и методисты образовательных организаций, работники системы дополнительного, среднего высшего профессионального образования.



Цель – подвести итоги работы по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в регионе, а также обобщение и распространение актуального педагогического опыта, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 апреля 2018 года







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