Новости версия для печати В Орле пройдет игра «Зарница» Легендарная военно-патриотическая игра пройдёт сегодня и завтра на базе Технологического техникума в Северном районе города.



Главная цель игры – физическое и гражданское воспитание молодежи, а также - развитие юнармейского движения в нашем регионе.



«Зарница» – это целый комплекс упражнений. Он включает туристическую полосу препятствий, комплекс вольных упражнений, оказание первой помощи, строевой смотр, конкурс патриотической песни и многое другое. Участников научат, как вести себя в экстремальных условиях и как подготовиться к службе в российской армии.

В прошлом году в «Зарнице» приняли участие более сотни ребят. Насколько активны орловцы будут в этом году – узнаем уже сегодня. Соревнования стартуют в 10 утра.





Юлия Сулим

26 апреля 2018 года







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