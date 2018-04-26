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четверг
26.04.2018
15:39:50
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В Орле пройдет игра «Зарница»Легендарная военно-патриотическая игра пройдёт сегодня и завтра на базе Технологического техникума в Северном районе города.
Главная цель игры – физическое и гражданское воспитание молодежи, а также - развитие юнармейского движения в нашем регионе.
«Зарница» – это целый комплекс упражнений. Он включает туристическую полосу препятствий, комплекс вольных упражнений, оказание первой помощи, строевой смотр, конкурс патриотической песни и многое другое. Участников научат, как вести себя в экстремальных условиях и как подготовиться к службе в российской армии.
В прошлом году в «Зарнице» приняли участие более сотни ребят. Насколько активны орловцы будут в этом году – узнаем уже сегодня. Соревнования стартуют в 10 утра.
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