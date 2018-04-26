Новости версия для печати Сегодня в Орле состоятся проводы новобранцев на службу и «День призывника» Мероприятия проводятся региональным правительством совместно с военным комиссариатом Орловской области, общественными организациями и военно-патриотическими клубами региона.



Более 500 молодых парней соберутся в орловском Городском центре культуры, чтобы проверить свои физические возможности, изучить стрелковое оружие и обмундирование, получить информацию о солдатском быте. В программе также консультация граждан по вопросам призыва и службы в армии, а военно-патриотические клубы региона организуют свои интерактивные площадки.





Мария Семак

26 апреля 2018 года







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