Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва

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среда
25.04.2018
23:15:02
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Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерваОбучение в ее рамках прошел и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
Первый набор был организован по поручению президента в июне прошлого года. Первый поток – 74 человека. Занятия были и лекционные, и на формирование командного духа. Сегодня глава государства поздравил первопроходцев с окончанием этого курса.
С теми, кто уже получил назначения в те или иные регионы президент встретился отдельно. Речь идет о врио губернаторов Самарской, Омской, Ивановской, Орловской, Нижегородской, Новосибирской областей и Ненецкого автономного округа.
Во время встречи с главой государства Андрей Клычков поднял тему закредитованности регионов как барьер для развития, не дающий возможности участвовать в важнейших федеральных программах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
Врио губернатора Орловской области также предложил реализовать в нашем регионе проект строительства Центра среднего-профессионального образования для всего ЦФО.
Кроме того, врио губернатора области пригласил главу государства приехать в Орел на празднование 200-летия И. С. Тургенева и 75-летия освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Напомним, в ближайший четверг, временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков станет гостем программы «Контакт» .
Орловцы смогут задать вопросы, связанные с развитием нашей области, узнать о способах решения самых острых проблем и о планах на будущее.
Программа «Контакт» выйдет в эфир завтра, 26 апреля, в 21 час на телеканале «Россия-24».
Телефон прямого эфира: 40-16-15.
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