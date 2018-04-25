Новости версия для печати Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва Обучение в ее рамках прошел и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.



Первый набор был организован по поручению президента в июне прошлого года. Первый поток – 74 человека. Занятия были и лекционные, и на формирование командного духа. Сегодня глава государства поздравил первопроходцев с окончанием этого курса.



С теми, кто уже получил назначения в те или иные регионы президент встретился отдельно. Речь идет о врио губернаторов Самарской, Омской, Ивановской, Орловской, Нижегородской, Новосибирской областей и Ненецкого автономного округа.



Во время встречи с главой государства Андрей Клычков поднял тему закредитованности регионов как барьер для развития, не дающий возможности участвовать в важнейших федеральных программах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Врио губернатора Орловской области также предложил реализовать в нашем регионе проект строительства Центра среднего-профессионального образования для всего ЦФО. «Мы обсуждали и получили поддержку от Министерства образования и Министерства промышленности и торговли. Нам нужна Ваша поддержка», - обратился к Президенту РФ Андрей Клычков. Кроме того, врио губернатора области пригласил главу государства приехать в Орел на празднование 200-летия И. С. Тургенева и 75-летия освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Напомним , в ближайший четверг, временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков станет гостем программы «Контакт» . Орловцы смогут задать вопросы, связанные с развитием нашей области, узнать о способах решения самых острых проблем и о планах на будущее. 26 апреля, в 21 час на телеканале «Россия-24». Программа « Контакт » выйдет в эфир завтра,, в Телефон прямого эфира: 40-16-15.





Анна Боева

25 апреля 2018 года







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