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В Детском парке в Орле школьники заложили дубовую аллею

В прошлом году стартовала акция «Тургеневский дуб-2018». Тогда в детской библиотеке имени Крылова ребята из лицея №22 собрали и посадили желуди. И вот накануне подросшие молодые дубки были высажены.

Собственным деревом силы и мудрости решил обзавестись целый класс. Ребята из лицея №22 еще осенью набрали желудей. Из них отобрали лучшие. Сделать это было не сложно: если желудь потрясти, и он не постукивает, значит, ядро живое и из него вырастет настоящий тургеневский дуб.

Из целого пакета желудей проросли всего десять, но только три из них прижились в земле – их-то и пересадили ребята в открытый грунт.

Акция «Тургеневский дуб-2018» прошла в нескольких городах страны. Когда-то в таком же возрасте, как и наши первоклашки, Иван Тургенев посадил дуб, потом любил отдыхать под его кроной. Орловская область в этом году отмечает двухсотлетний юбилей писателя, а тот самый дуб по-прежнему растет в Спасском-Лутовиново.
Людмила Леонова заведующая культурно-массовым отделом Детского парка: «Детский парк присоединился к акции «Тургеневский дуб-2018». Мы с ребятами посадили маленькие дубки, которые со временем вырастут, и мы их рассадим на нужное расстояние».
В первое время после пересадки зеленые «новоселы» могут чувствовать себя не комфортно, пока деревья не окрепнут, ребята будут следить за ними. Обещали приходить раз в неделю и поливать.




Анна Вайсергисер
26 апреля 2018 года

 


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