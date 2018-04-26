Видео версия для печати В Орле на улице Половецкой в результате ДТП пострадал ребенок-пешеход ДТП произошло вечером 25 апреля. У происшествия были отличительные особенности: оно случилось на тротуаре и допустил его нетрезвый водитель.



Каким образом «Лада-десятка» оказалась на тротуаре, остается лишь догадываться. Правда, инспекторы говорят: дорога на этом участке имеет несколько изломов и требует от водителей известной осмотрительности. Именно ее-то и не хватило автомобилисту за рулем «десятки».

Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель 1977 года рождения управлял автомобилем «ВАЗ-2110», следовал по улице Половецкой, и в районе дома 109 произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода, который следовал по тротуару. Несовершеннолетний пешеход был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи». Судя по тем повреждениям, которые инспекторы обнаружили на автомобиле, девочке 2005 года рождения изрядно досталось. У «десятки» разбиты фара и бампер, на капоте вмятина, а правое зеркало сломано.

Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «По результатам освидетельствования было установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения». Есть сведения, что мужчину уже лишали прав за пьянку, а, значит, за повторную нетрезвую поездку ему грозит уголовное наказание по статье 264-й УК РФ.









Иван Суверин

26 апреля 2018 года







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