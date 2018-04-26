Новости версия для печати Сегодня в Орле завершается отопительный сезон Соответствующее постановление подписал глава администрации Орла Александр Муромский.



Решение о прекращении подачи тепла в дома принимается при условиях, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не менее 8 градусов.



Ограничение не коснется социальных объектов — больниц, школ и детских садов.



В Орле более 60% многоквартирных жилых домов получают тепло от Орловской ТЭЦ. Поэтому процесс завершения отопительного сезона продлится несколько дней, сообщает сайт горадминистрации.





Орловское Информбюро

26 апреля 2018 года







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