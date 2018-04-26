Новости версия для печати Орловщина имеет возможность и кадры для создания в регионе Центра средне-профессионального образования для всего ЦФО Эту перспективу Андрей Клычков озвучил президенту страны Владимиру Путину в ходе встречи с назначенными врио губернаторов - выпускниками программы кадрового управленческого резерва.



Высокие должности еще в процессе обучения получили семь человек. Среди них – руководитель Орловской области. Президент выслушал каждого. Андрей Клычков отметил, что ситуация в регионе стабильная, паводок прошел спокойно, начались работы в поле. Будучи сельскохозяйственной областью и собирая высокие урожаи, у Орловщины существует проблема переработки сельхозпродукции. Сейчас идет активное сотрудничество с Минпромторгом и изучение опыта соседних областей по привлечению инвестиций. Но есть в области своя «мощная инвестиция» - кадровый потенциал. 50 тысяч студентов обучается в Орле. Юных научных гениев поддерживают еще со школьной скамьи. 1 сентября в Орле будет открыта Школа микро- и наноэлектроники ОГУ. Проект направлен на создание детских юношеских специализированных научно-исследовательских школ. И он уникален не только для Орловской области, но и для всей России. Кроме вузов, работают 29 средних профессиональных образовательных учреждений, студенты которых участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах. И Орловская область вполне могла бы стать «Центром обучения профессионалов» для всего центрального региона России». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я для себя открыл Орёл как студенческий город: 50 тысяч студентов - на небольшой, казалось бы, регион. Мы в ЦФО проигрываем по количеству студентов в соотношении с проживающими только Москве. Коэффициент – 4,7; 29 средних профессиональных образовательных учреждений, 36 тысяч студентов высшего профессионального профиля. Вместе с Министерствами промышленности и образования мы обсуждали возможность реализации в Орле многофункционального кампуса или колледжа, который бы на самом высоком уровне мог учить студентов среднего профессионального образования для всего ЦФО. Мы посчитали: это будет в разы меньше, чем образовать такое направление в Москве. Это даст возможность направлять людей и обучать их. У нас есть педагогический коллектив». Андрей Клычков обратился к президенту страны с просьбой поддержать идею создания в Орловской области Центра средне-профессионального образования для всего ЦФО. Что касается поддержки молодежи, в регионе запустили проект «Молодые лидеры Орловщины» . И орловцы сами должны установить критерии доверия для определения победителя. По мнению Андрея Клычкова, социальный лифт очень нужен на местах, и со временем он даст результат. Кроме того, Андрей Клычков пригласил президента на Орловщину на празднования. В этом году отмечается сразу две даты - 75 лет освобождения области от немецко-фашистских захватчиков и 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.





Татьяна Напольских

26 апреля 2018 года







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