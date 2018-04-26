Орловщина имеет возможность и кадры для создания в регионе Центра средне-профессионального образования для всего ЦФО

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четверг
26.04.2018
15:39:41
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Орловщина имеет возможность и кадры для создания в регионе Центра средне-профессионального образования для всего ЦФОЭту перспективу Андрей Клычков озвучил президенту страны Владимиру Путину в ходе встречи с назначенными врио губернаторов - выпускниками программы кадрового управленческого резерва.
Высокие должности еще в процессе обучения получили семь человек. Среди них – руководитель Орловской области. Президент выслушал каждого. Андрей Клычков отметил, что ситуация в регионе стабильная, паводок прошел спокойно, начались работы в поле.
Будучи сельскохозяйственной областью и собирая высокие урожаи, у Орловщины существует проблема переработки сельхозпродукции. Сейчас идет активное сотрудничество с Минпромторгом и изучение опыта соседних областей по привлечению инвестиций.
Но есть в области своя «мощная инвестиция» - кадровый потенциал. 50 тысяч студентов обучается в Орле. Юных научных гениев поддерживают еще со школьной скамьи. 1 сентября в Орле будет открыта Школа микро- и наноэлектроники ОГУ. Проект направлен на создание детских юношеских специализированных научно-исследовательских школ. И он уникален не только для Орловской области, но и для всей России.
Кроме вузов, работают 29 средних профессиональных образовательных учреждений, студенты которых участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах. И Орловская область вполне могла бы стать «Центром обучения профессионалов» для всего центрального региона России».
Андрей Клычков обратился к президенту страны с просьбой поддержать идею создания в Орловской области Центра средне-профессионального образования для всего ЦФО.
Что касается поддержки молодежи, в регионе запустили проект «Молодые лидеры Орловщины». И орловцы сами должны установить критерии доверия для определения победителя. По мнению Андрея Клычкова, социальный лифт очень нужен на местах, и со временем он даст результат.
Кроме того, Андрей Клычков пригласил президента на Орловщину на празднования. В этом году отмечается сразу две даты - 75 лет освобождения области от немецко-фашистских захватчиков и 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.
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