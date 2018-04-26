Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
26.04.2018
15:39:41
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловщина имеет возможность и кадры для создания в регионе Центра средне-профессионального образования для всего ЦФО

Эту перспективу Андрей Клычков озвучил президенту страны Владимиру Путину в ходе встречи с назначенными врио губернаторов - выпускниками программы кадрового управленческого резерва.

Высокие должности еще в процессе обучения получили семь человек. Среди них – руководитель Орловской области. Президент выслушал каждого. Андрей Клычков отметил, что ситуация в регионе стабильная, паводок прошел спокойно, начались работы в поле. 
 
Будучи сельскохозяйственной областью и собирая высокие урожаи, у Орловщины существует проблема переработки сельхозпродукции. Сейчас идет активное сотрудничество с Минпромторгом и изучение опыта соседних областей по привлечению инвестиций. 
 
Но есть в области своя «мощная инвестиция» - кадровый потенциал. 50 тысяч студентов обучается в Орле. Юных научных гениев поддерживают еще со школьной скамьи. 1 сентября в Орле будет открыта Школа микро- и наноэлектроники ОГУ. Проект направлен на создание детских юношеских специализированных научно-исследовательских школ. И он уникален не только для Орловской области, но и для всей России.
 
Кроме вузов, работают 29 средних профессиональных образовательных учреждений, студенты которых участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах. И Орловская область вполне могла бы стать «Центром обучения профессионалов» для всего центрального региона России».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я для себя открыл Орёл как студенческий город: 50 тысяч студентов - на небольшой, казалось бы, регион. Мы в ЦФО проигрываем по количеству студентов в соотношении с проживающими только Москве. Коэффициент – 4,7; 29 средних профессиональных образовательных учреждений, 36 тысяч студентов высшего профессионального профиля. Вместе с Министерствами промышленности и образования мы обсуждали возможность реализации в Орле многофункционального кампуса или колледжа, который бы на самом высоком уровне мог учить студентов среднего профессионального образования для всего ЦФО. Мы посчитали: это будет в разы меньше, чем образовать такое направление в Москве. Это даст возможность направлять людей и обучать их. У нас есть педагогический коллектив».
Андрей Клычков обратился к президенту страны с просьбой поддержать идею создания в Орловской области Центра средне-профессионального образования для всего ЦФО.
 
Что касается поддержки молодежи, в регионе запустили проект «Молодые лидеры Орловщины». И орловцы сами должны установить критерии доверия для определения победителя. По мнению Андрея Клычкова, социальный лифт очень нужен на местах, и со временем он даст результат.
 
Кроме того, Андрей Клычков пригласил президента на Орловщину на празднования. В этом году отмечается сразу две даты - 75 лет освобождения области от немецко-фашистских захватчиков и 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.



Татьяна Напольских
26 апреля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта