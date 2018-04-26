Новости версия для печати Сегодня – 32-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС В связи с этой датой правительство Орловской области выпустило обращение к жителям региона.



Дорогие земляки! Боль и горечь аварии на Чернобыльской АЭС и сегодня тяжелым грузом лежит в наших сердцах.



Большая страна столкнулась с трагедией, масштабы которой потрясли всю Европу. Только благодаря мужеству и самопожертвованию ликвидаторов последствий катастрофы удалось сдержать ее губительную силу.



Этот урок всегда будет страшным напоминанием о смертельной угрозе ядерной стихии, вырвавшейся из-под контроля.



Глобальная задача человечества - утвердить и максимально обезопасить мирный атом. Мы должны объединиться в стремлении поставить на службу гуманистическим идеалам передовые достижения науки, технического прогресса.



Низкий поклон чернобыльцам, которые продемонстрировали наивысшую степень верности своему долгу и своей стране!



Счастья, крепкого здоровья и благополучия всем, кто сегодня служит Отечеству!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





Орловское Информбюро

26 апреля 2018 года







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