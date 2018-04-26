Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшим, в результате три человека получили телесные повреждения (среди них один несовершеннолетний).



25 апреля в 16:30 водитель, управляя «ВАЗ-21102», не имея права управления, следовал по ул. Половецкой и в районе д.103 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался по тротуару в попутном направлении. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в больницу и госпитализирован.



25 апреля в 23:45 водитель, управляя «ВАЗ-21120», двигался по автодороге Орел-Тамбов, и совершил наезд на стоящее на проезжей части транспортное средство «ГАЗ-2705». В результате наезда водитель а/м ВАЗ-21120 получил телесные повреждения. Также в ДТП получил телесные повреждения пассажир ГАЗа, который находился на проезжей части дороги. Оба пострадавших госпитализированы в Ливенскую ЦРБ.





Орловское Информбюро

26 апреля 2018 года







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