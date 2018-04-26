Новости версия для печати Андрей Клычков выступил перед депутатами Облсовета с отчетом о результатах деятельности регионального правительства по социально-экономическому развитию Орловщины в 2017 году Отчет главы региона включил в себя не только статистику, но и конкретные предложения по решению наболевших вопросов. За стратегическими ориентирами следовали конкретные программы и проекты.



Как сообщает информационный портал Орловской области, были названы 10 стратегических задач развития области, каждая из которых легла в основу отдельной программы или конкретного проекта, таких как «Реальные инвестиции», «Наш дом: комфортная среда», «Стандарт дорожных работ. Объемы и качество», «Ответственный застройщик», «Инфраструктурные объекты», «Помощь в развитии муниципальных образований», «Молодая семья», «Порядок в сфере ЖКХ», «Быстрое решение», «Народный бюджет». Что касается проекта «Народный бюджет – 2018», то в него вошли заявки от жителей региона на общую сумму 12 млн рублей. Программа уже предусматривает выполнение работ на семи объектах: в парке культуры и отдыха, сельских школах и библиотеках, на общественной территории, воинском захоронении и в часовне.

Фото Сергея Мокроусова







Орловское Информбюро

26 апреля 2018 года







На главную страницу





