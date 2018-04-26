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В Орле Госавтоинспекция проводит операцию «Знак»

Мероприятие направлено на выявление грубых нарушений требований дорожных знаков. Особое внимание инспекторы сосредоточили на автомобилях с большим тоннажем, едущим по улицам, где запрещено движение грузовиков.

В числе участков, закрытых для движения транспорта с разрешенной максимальной массой свыше трех с половиной тонн, - улица 3-я Курская. Однако грузовики здесь не редкость. И не только те, чей размер и вес это допускают.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Как правило, транспортные средства с массой свыше трех с половиной тонн влияют на загруженность движения, они создают пробки на дорогах, влияют на состояние дорожного полотна на территории нашего города».
Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции пресекли движение автокрана и груженого самосвала.

Хотя такие специализированные рейды проходят нечасто, в ГИБДД говорят: операция «Знак» - хороший повод рассеять у правонарушителей иллюзию безнаказанности.


Иван Суверин
26 апреля 2018 года

 


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