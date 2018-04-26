Новости версия для печати В Орле ликвидаторы аварии на ЧАЭС возложили цветы к памятному знаку Сегодня – 32-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.



В России сегодня вспоминают аварию на Чернобыльской АЭС. Траурные митинги проходят по всей стране. Орёл не стал исключением. Все причастные к этой дате по традиции собрались у памятника жертвам радиационных аварий и катастроф в Советском районе. Минутой молчания почтили память уже ушедших ликвидаторов аварии. Всего в 1986 году в ликвидации последствий взрыва приняли участие около 600 тысяч человек. Почти полторы тысячи из них – жители Орловской области.



В результате взрыва на Чернобыльской АЭС произошёл колоссальный выброс радиоактивных веществ - в воздухе оказались 8 из 140 тонн топлива реактора. Авария является крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В том числе – по количеству погибших и пострадавших от её последствий людей. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более 115 тысяч человек были эвакуированы.



От этой крупнейшей техногенной катастрофы XX века в наибольшей степени пострадали Украина, Беларусь и Россия. Радиационно-загрязненными оказались пять областей ЦФО - Брянская, Тульская, Калужская, Орловская, Смоленская.



Что касается текущей ситуации в Орловской области, как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в прошлом году было проведено 268 радиохимических исследования проб пищевых продуктов: молока, мяса, рыбы, хлеба, картофеля, грибов и ягод. Все показатели соответствовали нормативам. Как отметили в ведомстве, средние годовые эффективные дозы облучения населения не превышают установленный законом уровень.





Юлия Сулим

26 апреля 2018 года







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