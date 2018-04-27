Новости версия для печати Сегодня в Орле откроют мемориальную доску в память о погибших пожарных Последняя пятница апреля – день памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Поэтому сегодня, при смене караулов в 8:00, во всех пожарно-спасательных частях региона пройдет минута молчания.



А в 12:30 на доме №80 по ул. Приборостроительной установят мемориальную доску. Три имени вписано в скорбную историю орловской пожарной охраны - в 1984 году при тушении пожара во Дворце пионеров имени Ю.А. Гагарина погибли Александр Комоско и Виктор Лапшин, в 2014 году огонь унес жизнь Алексея Сопина. Все они служили в пожарно-спасательной части № 3 Железнодорожного района.





Мария Семак

27 апреля 2018 года







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