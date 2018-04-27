Новости версия для печати Вниманию водителей! Выбирайте пути объезда.



27 апреля с 00:00 до 14:00 запрещено движение средств по пересечению улиц Героев Пожарных и Приборостроительной, а с 11.30 до 14.00 — запрещена стоянка на этом же участке дороги.



Ограничения введены в связи с открытием мемориальной доски в честь сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, и присвоением улице названия «Героев Пожарных».





Орловское Информбюро

27 апреля 2018 года







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