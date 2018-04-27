Новости версия для печати В Орле продолжается весенняя инвентаризация колодцев Что касается муниципальных объектов, из 21 710 колодцев специалисты «Орелводоканала» уже обследовали около 72 процентов люков.



Первоначальные ремонтные работы планируется провести по всем колодцам, которые находятся на проезжей части центральных улиц областного центра. В частности, на Маяковского, 1-й и 2-й Посадских, 1-й Курской, Герцена, Комсомольской, Розы Люксембург, Горького, Московской.



До середины мая планируется отремонтировать 247 колодцев. По 85 аварийным канализационным колодцам, находящимся на территории частного сектора или закрепленным за организациями, информация передана в АТК. Всего в 2018 году планируется отремонтировать 628 люков. Стоимость работ составит 404 тыс. рублей, сообщает сайт горадминистрации.





Орловское Информбюро

27 апреля 2018 года







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