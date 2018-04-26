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четверг
26.04.2018
23:51:19
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- 10 шагов по развитию области. Сегодня в отчете о работе правительства были озвучены не только проблемы, но и пути их решения.
- «Немирный» атом. Сегодня вспоминают тех, кто спас страну от «лучей смерти».
- Не говорить, а делать. Выездное заседание областной КЧС прошло в форме учений.
- Генотип победителя. В Орле посадили саженец из семян волгоградского тополя, пережившего войну.
- К защите Родины – уже готовы. Сегодня стартовал городской этап игры «Зарница».
- Дадут фору молодым. Сегодня ветераны еще раз доказали, что они «не стареют душой…».
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