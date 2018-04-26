Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 10 шагов по развитию области. Сегодня в отчете о работе правительства были озвучены не только проблемы, но и пути их решения.



- «Немирный» атом. Сегодня вспоминают тех, кто спас страну от «лучей смерти».



- Не говорить, а делать. Выездное заседание областной КЧС прошло в форме учений.



- Генотип победителя. В Орле посадили саженец из семян волгоградского тополя, пережившего войну.



- К защите Родины – уже готовы. Сегодня стартовал городской этап игры «Зарница».



- Дадут фору молодым. Сегодня ветераны еще раз доказали, что они «не стареют душой…».



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Вести-Орёл

26 апреля 2018 года







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