Новости версия для печати К 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева в музее писателя открылась выставка «С именем Тургенева» - так назвал свою экспозицию фотограф Леонид Тучнин.



На подготовку ушло несколько месяцев. Именно столько понадобилось автору, чтоб отобрать фотографии. Есть и такие, которым уже около 30 лет. В основном - это фотопортреты тургеневедов. Много на выставке и пейзажей, на них запечатлены колоритные места Орловщины. Леонид Тучнин, член Союза фотохудожников России, Заслуженный работник культуры РФ: «Это и не тронутые места Орловщины - пейзаж, небо, и те места, где побывал Иван Тургенев. Орловская область таит в себе - и для фотографии, и для художника - очень интересные темы». Увидеть работы автора можно в музее Ивана Сергеевича Тургенева с 10:00 до 17:00 вплоть до 27 мая.





Анна Вайсергисер

27 апреля 2018 года







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