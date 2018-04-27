Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
27.04.2018
16:56:54
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловская Госавтоинспекция провела в областном центре очередной рейд в рамках операции «Тонировка»

Как и ожидалось, тест на светопропускаемость передних стекол прошли далеко не все автомобили.

Среди орловских водителей немало тех, кто упорно использует глухую тонировку, несмотря на административные санкции.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Неоднократно говорилось о тяжести последствий ДТП, когда водитель совершает маневр направо или налево. Тонированные стекла мешают обзору. Но многих водителей это не останавливает, и тонированных автомобилей, к сожалению, становится все больше. Чтобы предотвратить ДТП, снизить тяжесть последствий, инспекторы ГИБДД выявляют таких водителей».
Согласно техническому регламенту, светопропускаемость лобового стекла должна быть не ниже 75 процентов, передние боковые стекла должны пропускать не меньше 70 процентов света. Как говорят в ГИБДД, ни одна из тонировочных пленок этим показателям соответствовать не может.


Иван Суверин
27 апреля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта