Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция провела в областном центре очередной рейд в рамках операции «Тонировка» Как и ожидалось, тест на светопропускаемость передних стекол прошли далеко не все автомобили.



Среди орловских водителей немало тех, кто упорно использует глухую тонировку, несмотря на административные санкции.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Неоднократно говорилось о тяжести последствий ДТП, когда водитель совершает маневр направо или налево. Тонированные стекла мешают обзору. Но многих водителей это не останавливает, и тонированных автомобилей, к сожалению, становится все больше. Чтобы предотвратить ДТП, снизить тяжесть последствий, инспекторы ГИБДД выявляют таких водителей». Согласно техническому регламенту, светопропускаемость лобового стекла должна быть не ниже 75 процентов, передние боковые стекла должны пропускать не меньше 70 процентов света. Как говорят в ГИБДД, ни одна из тонировочных пленок этим показателям соответствовать не может.





Иван Суверин

27 апреля 2018 года







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