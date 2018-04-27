Новости версия для печати Очередной факт невыплаты заработанной платы попал в поле зрения СК по Орловской области По данным следствия, на одном из ливенских предприятий семи работникам не выплачивалась в полном объёме заработная плата свыше двух месяцев.



В результате образовалась задолженность на общую сумму около миллиона рублей. Это нарушение попадает под уголовную статью. И наказывается от крупного штрафа до реального лишения свободы.





Татьяна Напольских

27 апреля 2018 года







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