148-ю годовщину со дня рождения Ленина ливенцы отметили общим собранием членов ЛКСМ и молодёжи Ливенского района

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пятница
27.04.2018
16:56:36
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148-ю годовщину со дня рождения Ленина ливенцы отметили общим собранием членов ЛКСМ и молодёжи Ливенского районаПриехали 23 делегата.
Выполняя решение мартовского Пленума КПРФ, райкомом партии было принято решение создать районное отделение ЛКСМ и возродить традиции. Именно комсомольцы сто лет назад ликвидировали безграмотность, противостояли бандитизму, принимали участие в создании колхозов. Более 300 ливенцев уехали на целину, чтобы принять участие в освоении целинных земель. В годы Великой Отечественной войны многие комсомольцы были удостоены звания Героя Советского Союза, награждены орденами и медалями.
В момент распада СССР исчез ВЛКСМ. Была ликвидирована и самая крупная в Орловской области городская Ливенская комсомольская организация, которая насчитывала в то время 10 тысяч членов ВЛКСМ.
Современная молодёжь Ливенского района сказала: «Комсомолу быть!». Их решением создана районная комсомольская организация. Избран комитет ЛКСМ, в него вошли 10 человек.
100–летие комсомола будет отмечаться 29 октября.
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