Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Все на борьбу с огненной стихией! В регионе прошли масштабные учения.



- Есть такая семейная традиция... Что заставляет несколько поколений мужчин выбрать профессию пожарного?



- Выбор – за орловцами. Как должна выглядеть медаль «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков»?



- Цена успешного выздоровления – 180 тысяч рублей. Маленькому Матвею очень нужна помощь земляков.



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Вести-Орёл

27 апреля 2018 года







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