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Орловские газовики поддерживают огонь вечной памяти

Специалисты компании АО «Газпром газораспределение Орел» вот уже много лет проводят техническое обслуживание на 44 мемориалах Вечных огней.

В преддверии дня Великой Победы они провели традиционный комплекс мероприятий по подготовке вечных огней региона: проверили герметичность газопроводов, прочистили горелки, заменили необходимые детали,  еще раз убедились в их работоспособности, а после проведения профилактического ремонта провели опрессовку систем газоснабжения мемориалов. Как обычно эти работы проводились в рамках акции «Священный долг. Вечная память», которая организована по инициативе ООО «Газпром межрегионгаз». 
 
Пока горит Вечный огонь, память о подвиге нашего народа живет в наших сердцах. В рамках акции газовики делают для этого все возможное. Так, с 2015 года Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома компенсирует стоимость потребленного газа мемориалов «Вечный огонь», расположенных в городах-героях и городах воинской славы. В нашем регионе - в областном центре. Только в прошлом году Фонд компенсировал стоимость потребления природного газа двумя мемориалами в Орле (Вечный огонь героям-танкистам и Вечный огонь героям танкистам «Фрунзенцам») Общая сумма составила более 500 тысяч рублей. В 2018 году эта работа продолжается. Вечные огни благодаря заботе газовиков не погаснут.
 
Сохранение традиций, уважение и преклонение перед подвигом наших отцов – это не только обязанность, но и великая честь и священный долг. Наглядным примером мы покажем подрастающему поколению свое трепетное отношение к великому прошлому страны. По традиции накануне Дня Победы представители компании посетят ветеранов войны, тружеников тыла, вдов, много лет проработавших в газовой отрасли, вручат им цветы и материальную помощь.



Орловское Информбюро
27 апреля 2018 года

 


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